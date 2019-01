JAKARTA – Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat tipis pada penutupan akhir pekan sore ini. Rupiah masih berada di level Rp14.000-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Jumat (11/1/2019) pukul 17:15 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange ditutup menguat 5 poin atau 0,04% ke level Rp14.047 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.029 per USD – Rp14.084 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah menguat 43 poin atau 0,31% ke Rp14.045 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.010 per USD – Rp14.090 per USD.

Seperti yang diberitakan Okezone, Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan, penguatan nilai tukar Rupiah selama Minggu pertama Januari ini membuat aliran dana asing masuk ke Indonesia sebesar Rp6,8 triliun di awal 2019.

"Jadi, kinerja Rupiah yang baik sejak akhir tahun lalu memberikan sentimen positif bagi investasi. Dana asing pun masuk melalui surat berharga negara (SBN), saham, obligasi korporasi dan SBN syariah," ujarnya di Gedung BI.

Maka itu, lanjut dia, pihaknya berharap, agar dana asing terus mengalir ke Indonesia dengan dukungan dari sisi ekonomi makro. Karena tanpa sentimen positif dari internal maka tingkat kepercayaan investor ke Indonesia dapat berkurang.

"Kita lihat perekonomian domestik angka cadangan devisa yang terus membaik angka inflasi yang turun. Dan mudah-mudahan angka pertumbuhan ekonomi di triwulan IV 2019 nanti angkanya juga cukup baik," ujarnya.

