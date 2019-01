JAKARTA – Perceraian Jeff Bezos dan MacKenzie Bezos menjadi sorotan, di mana perpisahan sosok yang telah menjadi 'orangtua' bagi Amazon ini akan menjadikan MacKenzie wanita sekaligus janda terkaya di dunia.

MacKenzie yang kini berusia 48 tahun diperkirakan akan mendapatkan USD69 miliar atau Rp980 triliun. Karena perceraian ini akan diikuti pembagian harta gono gini secara rata alias 50:50.

Baca Juga: Jeff Bezos Cerai, MacKenzie Bisa Jadi Wanita Terkaya Berkat Harta Gono Gini Rp980 Triliun

Pasangan Jeff dan MacKenzie Bezos mengumumkan perceraiannya pada Rabu, 9 Januari. Mereka merupakan pasangan terkaya di dunia dengan kepemilikan 16% saham Amazon.com.

Jeff Bezos yang kini berusia 54 tahun tercatat memiliki kekayaan sebesar USD137 miliar atau Rp1.945 triliun (kurs Rp14.200 per USD). Angka ini membuat Jeff menduduki peringkat teratas dalam Bloomberg Billionaires Index.

Dengan kekayaan tersebut, perceraian ini akan membuat Jeff Bezos harus merelakan sebagian hartanya untuk sang mantan istri, MacKenzie dengan membagi rata kekayaannya 50:50 di mana dapat menjadikan MacKenzie menjadi wanita terkaya di dunia dengan kekayaan sekitar USD69 miliar.

Baca Juga: 25 Tahun Menikah, Perceraian Jeff Bezos Bakal Jadi yang Termahal di Dunia

Dengan demikian, MacKenzie akan mengalahkan wanita terkaya dunia saat ini pewaris L'Oréal Françoise Bettencourt Meyers yang memiliki kekayaan sebesar USD45,6 miliar.

MacKenzie adalah kunci di masa-masa awal Amazon.com, dia bekerja untuk menegosiasikan kontrak pengiriman pertama perusahaan dari Starbucks ke toko buku Barnes & Noble di dekat rumah mereka.

Baca Juga: Jeff Bezos Cerai, Bill Gates Bakal Kembali Rebut Status Miliarder Terkaya

Tak hanya mengelola Amazon dan mengurus rumah tangga, MacKenzie melanjutkan pendidikannya untuk gelar sarjana di Princeton University untuk melanjutkan mimpinya yaitu menulis.

Selama satu dekade MacKenzie menghabiskan waktu untuk novel pertamanya yaitu The Testing of Luther Albright yang berhasil memenangkan American Book Award pada tahun 2006.

(dni)