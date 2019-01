JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat upah nominal harian buruh tani pada Desember 2018 naik tipis 0,19% dibandingkan dengan bulan November 2018. Adapun nilai upah buruh tani saat ini mencapai Rp53.065 per hari.

"Bulan Desember 2018 upah nominal buruh tani nasional naik dibandingkan November 2018 yaitu dari Rp52.995 per hari menjadi Rp53.056 per hari," ujar Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers di Kantor BPS Pusat, Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Meski mengalami kenaikan upah nominal, namun upah riil buruh tani mengalami penurunan lebih besar yakni 0,38%.

Untuk diketahui, upah nominal buruh merupakan rata-rata harian yang diterima buruh atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Sedangkan upah riil menggambarkan daya beli dari pendapatan yang diterima oleh buruh.

Sementara itu, untuk upah buruh informal perkotaan yakni buruh bangunan (tukang bukan mandor) pada Desember 2018 tercatat sebesar Rp87.385 per hari. Secara nominal naik 0,10% dari sebelumnya sebesar Rp87.298 per hari.

"Sedangkan upah riilnya mengalami penurunan sebesar 0,51% jadi Rp64.543 per hari dari sebelumnya Rp64.877 per hari," kata dia.

Kemudian, upah buruh potong rambut wanita mencapai Rp27.262 per kepala atau naik 0,43% dari bulan lalu yang sebesar Rp27.145 per kepala. Sedangkan upah riilnya turun 0,19% jadi Rp20.136 dari sebelumnya Rp20.173 per bulan.

Adapun upah pembantu rumah tangga naik 0,14% menjadi Rp403.095 per bulan dari sebelumnya Rp402.531 per bulan. Di mana upah riil turun 0,47% menjadi Rp297.728 dari Rp299.146 per bulan.

