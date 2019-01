JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyampaikan target lifting minyak dan gas (migas) 2019. Pada tahun ini, SKK Migas menargetkan lifting migas sebesar 2,025 juta barel minyak per hari (boepd).

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding target 2018. Di mana pada 2018 target lifting migas hanya sebesar 2 juta barel per hari.

"Target lifting migas di tahun 2018 dicapai sebesar 1,9 juta barel ini 96% dari target. Di tahun 2019 ada sedikit naik," ujarnya dalam acara paparan kinerja di Kantor Pusat SKK Migas, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Adapun rinciannya adalah, target lifting minyak bumi sebesar 775 ribu barel per hari (bopd) dan target lifting gas bumi sebesar 1,250 juta boepd.

Dwi menambahkan, untuk peningkatan lifting tersebut nantinya akan didukung dengan kegiatan eksplorasi yang masif. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 45 rencana pengembangan lapangan disetujui sepanjang tahun 2018.

Menurut Dwi, dengan pengembangan lapangan tersebut bisa memberikan tambahan yang cukup besar. Dirinya memperkirakan ada sekitar 831,5 juta setara minyak barel yang akan didapatkan dari pengembangan tersebut.

"Penemuan baru sangat dibutuhkan untuk mempertahankan produksi migas saat ini serta menjamin pasokan energi migas Indonesia," ucapnya.

Dwi menambahkan, dengan adanya penambahan tersebut, diharapkan dapat mendukung tercapainya target penerimaan negara dan investasi. Lifting migas juga diproyeksikan dapat meningkat didukung rencana 13 proyek onstream di tahun 2019 dengan total nilai investasi sebesar USD702 juta.

"Tiga belas proyek tersebut diharapkan dapat memberikan tambahan produksi sebesar 8.600 bopd dan 1,3 miliar kaki kubik per hari,” ucapnya.

Proyek-proyek tersebut adalah sebagai berikut: Proyek Kompleks Betara-Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Petrochina International Jabung Ltd.; Proyek Terang Sirasun Batur Phase 2 – KKKS Kangean Energy Indonesia; Ario Damar-Sriwijaya Phase 2 – KKKS PT Tropik Energi Pandan; Proyek Pengaliran Gas Temelat ke Gunung Kembang Selatan – KKKS PT Medco E&P Indonesia; Proyek Bukit Tua Phase 3 – KKKS Petronas Carigali Ketapang II Ltd.

Selanjutnya, proyek Full Well Steam Kedung Keris – KKKS ExxonMobil Cepu Limited; Proyek Buntal-5 – KKKS Medco E&P Natuna Ltd.; Proyek Bison-Iguana-Gajah Putri – KKKS Premier Oil Natuna Sea BV.; Proyek Suban Compression – KKKS ConocoPhillips (Grissik) Ltd.; Proyek Pemasangan Kompresor Betung – KKKS PT Pertamina EP; Proyek Bayan Gas Production Facilities – KKKS Manhattan Kalimantan Investments Pte. Ltd.; Proyek YY – KKKS PHE ONWJ; serta Proyek Meliwis – KKKS Santos (Madura Offshore) Pty. Ltd.

