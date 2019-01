JAKARTA - PT Pertamina EP mencatat produksi minyak sebesar 79.690 Barel Oil Per Day (BOPD) atau 96% dari target 83.000 BOPD, sedangkan untuk produksi gas sebesar 1.017 MMSCFD atau 103% dari target 986 MMSCFD per akhir Desember 2018.

Dengan demikian, untuk total produksi minyak dan gas Pertamina EP adalah 255 MBOEPD atau 101% dari target 253 MBOEPD.

“Kami bersyukur karena produksi minyak dan gas (ekuivalen) Pertamina EP melebih target yang sudah ditetapkan pada rencana kerja," kata Presiden Direktur Pertamina EP Nanang Abdul Manaf di Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Nanang menambahkan, pencapaian tersebut merupakan hasil kontribusi seluruh pekerja dan mitra kerja Pertamina EP tanpa terkecuali.

Sepanjang tahun 2018, selain melakukan pemboran sumur baru, capaian produksi juga diperoleh melalui kegiatan work over, well service, dan well intervention. Kegiatan perawatan sumur yang sudah dijalankan diharapkan dapat mendukung lifetime sumur existing sehingga menjadi lebih panjang.

"Diharapkan Pertamina dapat menemukan prospektif pemboran baru dengan nilai komersialitas yang tinggi," ujarnya.

Kontributor untuk produksi minyak Pertamina EP terutama dari Asset 4 dan Asset 5, serta untuk kotributor produksi gas Pertamina EP berasal dari Asset 2, Asset 4, dan Asset 5. Pencapaian PT Pertamina EP lainnya adalah penurunan decline rate di tahun 2018 menjadi incline rate sebesar 7%.

Hal tersebut merupakan prestasi tersendiri dan cukup progresif dari beberapa tahun terakhir. Untuk kinerja keuangan sendiri, Pertamina EP mencatat laba bersih sebesar USD753 Juta sepanjang tahun 2018.

Nanang juga menjelaskan strategi untuk mencapai rencana kerja tahun 2019 antara lain adalah untuk memenuhi aspek HSSE, fokus eksekusi program kerja bor, Work Over, Well Service, dan Well Intervention yang sudah direncanakan, monitor terintegrasi proses pengadaan, monitoring progress fisik dan biaya secara rutin, sinergi antar fungsi sebagai dasar eksekusi rencana kerja, serta cost effectiveness.

Salah satu implementasi di akhir tahun 2018 lalu adalah melaksanakan kegiatan pemboran yang merupakan rencana kerja 2019, bahkan beberapa tajak sumur dilaksanakan di malam pergantian tahun.

