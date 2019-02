JAKARTA – Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali melemah pada pembukaan perdagangan hari ini. Rupiah mendekati Rp14.000 per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Kamis (7/2/2019) pukul 9:06 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange dibuka melemah 45 poin atau 0,32% ke level Rp13.965 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp13.930 per USD – Rp13.965 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah melemah 48 poin atau 0,34% ke Rp13.965 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.925 per USD – Rp13.970 per USD.

Seperti diberitakan Okezone, kurs dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), karena para investor mencerna pidato kenegaraan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,35%menjadi 96,3977 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro jatuh menjadi 1,1363 dolar AS dari 1,1409 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,2937 dolar AS dari 1,2954 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7113 dolar AS dari 0,7229 dolar AS.

Dolar AS dibeli 109,98 yen Jepang, lebih tinggi dari 109,97 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 1,0025 franc Swiss dari 1,0002 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3203 dolar Kanada dari 1,3144 dolar Kanada.

