JAKARTA - Harga minyak membukukan kerugian selama sepekan yang berakhir 8 Februari. Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret turun 4,6% dan minyak mentah Brent untuk pengiriman Maret turun 1,1%.

Melansir Xinhua, Senin (11/2/2019), jumlah rig minyak AS naik tujuh minggu ini, sehingga jumlah totalnya menjadi 854. Jumlah rig pengeboran aktif di Amerika Serikat meningkat empat menjadi 1.049, atau 74 lebih banyak dari waktu yang sama tahun lalu.

Pada 4 Februari, harga minyak turun karena investor terus khawatir bahwa penurunan pesanan pabrik di Amerika Serikat akan mengurangi permintaan minyak. WTI turun 70 sen menjadi mantap pada USD54,56 per barel, sementara minyak mentah Brent turun 24 sen menjadi ditutup pada USD62,51 per barel.

Permintaan untuk produk manufaktur AS turun pada November 2018 karena pesanan pabrik turun 0,6% dari bulan sebelumnya di tengah penurunan tajam dalam permintaan untuk mesin dan peralatan listrik.

Para analis mengatakan penurunan tak terduga dalam data memicu kekhawatiran investor bahwa permintaan minyak akan melemah dalam waktu dekat dan lebih lanjut berkontribusi terhadap kelebihan global.

Pada 5 Februari, harga minyak turun karena investor khawatir bahwa kekenyangan global akan dipicu oleh permintaan yang lebih lemah. WTI turun USD0,90 menjadi USD53,66 per barel, sementara minyak mentah Brent turun USD0,53 menjadi ditutup pada USD61,98 per barel.

Pada 7 Februari, harga minyak turun lagi karena dolar AS meningkat terhadap sebagian besar mata uang utama. Dolar didukung oleh sentimen positif pada ekonomi AS. Dolar yang lebih kuat membuat komoditas yang dihargakan dalam dolar kurang menarik bagi pemegang mata uang lainnya.

Kemudian pada 8 Februari, harga minyak naik sedikit meskipun naiknya jumlah rig AS. WTI menambahkan 8 sen menjadi mantap pada USD52,72 per barel, sementara minyak mentah Brent naik 47 sen menjadi ditutup pada USD62,10 per barel.

