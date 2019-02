JAKARTA – PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) sepanjang 2018 meraih total pendapatan Rp2,6 triliun atau meningkat 21% dibanding tahun sebelumnya Rp2,2 triliun.

Total aset juga mengalami peningkatan 14% menjadi Rp8,8 triliun dibandingkan posisi Desember 2017 senilai Rp7,7 triliun. Direktur Keuangan WOM Finance Zacharia Susanta diredja mengatakan, peningkatan kinerja perseroan pada 2018 juga terjadi dalam hal piutang pembiayaan.

Tahun lalu, WOM Finance berhasil menyalurkan pembiayaan Rp7 triliun, naik 9% dibandingkan 2017 sebesar Rp6,4 triliun. “Strategi bisnis yang berjalan telah memberikan dampak positif pada peningkatan kinerja keuangan. Sepanjang 2018, perseroan berhasil mencatat laba bersih Rp215 miliar, meningkat 19% dari Rp181 miliar pada 2017,” ujar Zacharia dalam keterangan tertulisnya kemarin. Dia menambahkan, perbaikan kinerja tahun lalu juga terlihat dari gearing ratio yang mencapai 5,6 kali lipat, return on equity (ROE) 19,93%, dan return on asset ( ROA) 3,25%, serta kualitas pembiayaan baik dengan tingkat non performing financing (NPF) 2,82%.

Menurut data perseroan, selama 2018, total pembiayaan WOM Finance mencapai 473.000 unit yang masih di dominasi produk kendaraan sepeda motor baru sebanyak 222.000 unit. Adapun untuk pembiayaan multiguna jasa MotorKu dan MobilKu masing-masing 203.000 dan 17.000 unit.

Adapun pendanaan perseroan selama 2018 mencapai Rp7,1 triliun atau tumbuh 15% dibanding sebelumnya Rp6,1 triliun. Komposisi sumber dana meliputi pinjaman bank sebesar Rp4,6 triliun atau 65%, serta pinjaman obligasi Rp2,5 triliun atau 35%.

Presiden Direktur WOM Finance Djaja Suryanto Sutandar mengatakan, perseroan telah melakukan sejumlah inisiatif strategis untuk terus meningkatkan pertumbuhan usaha. Sepanjang 2018, perseroan memperluas jaringan dengan membuka sembilan kantor jaringan yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan.

Selain itu, perseroan juga telah melakukan penggunaan Mobile Survey & Mobile Collection yang optimal untuk perbaikan kualitas portofolio dan peningkatan produktivitas.

Djaja menambahkan, perseroan telah menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen. “Dengan kerja sama tersebut, kami akan lebih mudah dan lebih akurat dalam mengakses data untuk mempercepat standar layanan,” pungkasnya.

