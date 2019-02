JAKARTA - PT MNC Sekuritas ikut memeriahkan acara Dies Natalis Perbanas ke-50 yang diselenggarakan pada pagi hari ini. Dalam acara tersebut diisi dengan sebuah acara Seminar Nasional Perbanas Institute dalam rangka Dies Natalis ke-50.

Seminar yang diselenggarakan oleh Perbanas Institute dengan tema “Rethinking of Business Model in the Innovation Era: A Consequence of Industry 4.0” ini dihadiri sekitar 250 orang peserta dan diisi oleh para panelis yang kompeten di bidangnya. Salah satu yang dipercaya sebagai panelis ada Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina.

Dalam paparannya, Susy mengatakan dalam revolusi industri 4.0. hal terpenting yang harus disiapkan adalah data base (big data) dan juga artificial intelligence (kecerdasaan buatan). Oleh karenanya, mulai banyak perusahaan yang mulai menyiapkan dua syarat tersebut.

Sebab menurutnya, jika tidak berubah maka lama-lama akan tergerus oleh industri 4.0. Tak terkecuali juga industri pasar modal yang amat rawan terkena dampak

"Dulu itu kalau mau trading siapa yang paling tinggi badannya. Sekarang cukup pakai handphone," ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Susi menambahkan, MNC Sekuritas sendiri mulai berbenah untuk menghadapi perkembangan industri 4.0. Berbagai inovasi dilakukan untuk mempermudah aktivitas trading nasabah. termasuk mendukung revolusi industri 4.0.

"Menanggapi perkembangan revolusi industi 4.0, Perseroan telah meningkatkan peran teknologi dalam melakukan pendekatan pada nasabah," ucapnya.

Sebagai salah satu contohnya adalah dengan aplikasi MNC Trade New yang dilengkapi dengan fitur terbaik untuk memantau pergerakan saham di bursa. Tak hanya itu, aplikasi ini juga tersedia informasi riset yang lengkap dan detail setiap hari.

"Layanan jual beli saham ini juga dapat diakses melalui desktop maupun smartphone sehingga pasar modal dapat dimiliki semua kalangan, termasuk generasi milenial,” katanya.

Tak hanya itu, MNC Sekuritas terus meningkatkan platform digital. Hal ini dikarenakan generasi milenial paling banyak menggunakan teknologi dalam aktivitasnya sehari-hari sehingga diharapkan semakin banyak generasi muda yang tertarik menjadi nasabah MnC Sekuritas

"Kita terus masuk ke semua lini digital karena ingin market milenial yang makin banyak menggunakan gadget," ucapnya.

(dni)