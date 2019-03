JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta 143 perusahaan pelat merah berencana menggelar rangkaian acara dan kegiatan sosial pada Maret-April 2019. Rangkaian acara dilakukan untuk memperingati hari ulang tahun ke-21 Kementerian BUMN, yang akan jatuh pada tanggal 13 April 2019.

Kabiro Umum dan Humas Kementerian BUMN Wahyu Wibowo mengatakan, tahun ini pihaknya mengusung tema ‘One Nation One Vision One Family to Excellence’. Dia menjelaskan, rangkaian acara dimulai dengan peluncuran aplikasi LinkAja, kemudian program sosial dalam bentuk cash for work, seminar BUMN goes to campus, dan kemudian jalan sehat.

Selain rangkaian acara tersebut, Kementerian BUMN rencananya juga membuka 11.000 lowongan kerja, yang tersebar dalam perusahaan pelat merah. Rencananya 1.000 lowongan akan dikhususkan bagi golongan disabilitas.

"Kami ingin memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkarier di perusahaan-perusahaan milik negara. Untuk itu, secara khusus BUMN akan membuka rekrutmen bagi para disabilitas di berbagai wilayah Tanah Air,” ujar Wahyu di Jakarta, Senin (4/3/2019).

Baca Juga: Kimia Farma Buka Lowongan Kerja, Ini Daftar Posisi yang Dibutuhkan

Untuk pendaftaran dilakukan secara online, yang akan dimuat secara terintegrasi dalam website resmi kementerian BUMN. Lowongan akan dibuka untuk berbagai lulusan dan akan tersedia berbagai formasi.

"SMA (Sekolah Menengah Atas) bisa, vokasi selama setahun dan nanti jadi tenaga berbagai BUMN. (Formasi) macam-macam, perkebunan, Pertamina, Himbara, pelabuhan. Beberapa sudah mulai," ujarnya.

Selain lowongan kerja, rangkaian acara yang juga tidak kalah menarik adalah, akan digratiskannya ongkos transportasi. Program ini akan dilakukan pada Maret hingga April 2019, dengan tajuk #senindiongkosin, bagi pengguna kereta komuter dan feeder TransJakarta di Bekasi.

"Senin diongkosin, itu kebetulan warga bekasi banyak mengalami kemacetan, khususnya setelah ada banyak pembangunan. Jadi ada beberap kali event di sana, dan tanggalnya belum bisa diberi tahu," tuturnya.

Baca Juga: BTN Buka Lowongan untuk Customer Service dan Teller

Untuk tanggal pasti, Kementerian BUMN berencana memberitahukannya secara mendadak, untuk menghindari animo berlebihan dari masyarakat. Selain acara yang telah disebutkan, rangkaian HUT juga akan diramaikan dengan ajang Islamic Nextgen pada 16 Maret hingga 9 April 2019 serta Promo Retail dan Online dari bulan Maret hingga 30 April 2019. Selanjutnya juga ada 1 juta Paket Pangan Murah pada 1-13 April 2019. (iNews.id)

(dni)