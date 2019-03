NEW YORK - Harga minyak dunia turun sekitar 1% pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), setelah rilis data pertumbuhan pekerjaan Amerika Serikat (AS) yang mengecewakan, menghidupkan kembali kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi global dan melemahnya permintaan untuk minyak.

Dengan melonjaknya pasokan minyak AS juga mengganggu pasar, minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Mei turun USD0,56 atau 0,8%, menjadi menetap di USD65,74 per barel. Patokan internasional Brent naik 1% untuk minggu ini.

Sementara itu, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman April turun USD0,59 atau 1%, menjadi ditutup di USD56,07 per barel. Namun, WTI masih berakhir 0,5% lebih tinggi untuk minggu ini.

Pertumbuhan pekerjaan AS hampir terhenti pada Februari, dengan menciptakan hanya 20.000 pekerjaan di tengah kontraksi dalam penggajian (pay roll) di sektor konstruksi dan beberapa sektor lainnya. Laporan ini menyeret pasar saham AS turun, bersama dengan minyak berjangka.

Pasar keuangan juga terpukul setelah komentar dari Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Mario Draghi pada Kamis (7/3/2019) mengatakan bahwa ekonomi Eropa berada dalam "periode pelemahan yang berkelanjutan."

"Jika kita melihat pasar ekuitas terus turun, pada akhirnya akan menyeret harga-harga energi lebih rendah," kata AnalisTeknis di United-ICAP Brian LaRose, seperti dilansir dari Antaranews, Sabtu (9/3/2019).

Pelemahan ekonomi Eropa dan AS terjadi ketika pertumbuhan di Asia juga melambat. Ekspor China pada Februari dalam mata uang dolar AS turun 21% dari tahun sebelumnya. Angka mewakili penurunan terbesar dalam tiga tahun, jauh lebih buruk daripada yang diperkirakan para analis. Sementara impor turun 5,2%.

"Kami telah menyaksikan minggu ini menyalakan kembali kekhawatiran tentang pertumbuhan permintaan," kata Wakil Presiden Riset Pasar Tradition Energy Gene McGillian di Stamford, Connecticut.

Sejauh ini permintaan minyak telah bertahan, terutama di China, di mana impor minyak mentah masih di atas 10 juta barel per hari (bph). Namun, perlambatan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya dapat mengurangi konsumsi bahan bakar dan menekan harga.

Di sisi pasokan, minyak telah menerima dukungan tahun ini dari pengurangan produksi yang dipimpin oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC). Produksi minyak mentah Arab Saudi pada Februari turun menjadi 10,136 juta barel per hari, sumber industri Saudi mengatakan kepada Reuters.

Sanksi-sanksi AS terhadap industri minyak anggota OPEC Iran dan Venezuela, juga mendukung minyak berjangka.

Tetapi AS memberi individu-individu dan entitas-entitas lebih banyak waktu untuk mengakhiri kontrak keuangan tertentu atau perjanjian lain, yang terkait dengan perusahaan minyak milik negara Venezuela, kata Kantor Pengawasan Aset-aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC).

Sementara itu, produksi minyak mentah AS telah meningkat lebih dari 2 juta barel per hari sejak awal 2018 menjadi 12,1 juta barel per hari, menjadikan Amerika sebagai produsen terbesar di dunia.

Bank investasi Jefferies mengatakan pertumbuhan produksi AS sebagian besar didorong oleh produksi minyak serpih di darat, yang baru-baru ini diuntungkan dari investasi-investasi oleh Exxon Mobil dan Chevron.

Perusahaan jasa energi General Electric Co. Baker Hughes menyatakan, perusahaan-perusahaan energi AS minggu ini memangkas jumlah rig minyak yang beroperasi untuk pekan ketiga berturut-turut ke level terendah dalam 10 bulan.

Selain itu, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) juga menyatakan, para hedge fund dan spekulator lainnya menaikkan posisi futures dan option gabungan mereka di New York dan London sebanyak 21.416 kontrak menjadi 155.426 dalam pekan yang berakhir 5 Maret. (yau)

(rhs)