JAKARTA - Pendiri Alibaba Jack Ma memberikan tips sukses membangun karier, usaha dan kehidupan yang diinginkan. Menurutnya, ada tahapan yang harus dicapai seseorang di tiap usia yang dijalaninya.

"Ketika Anda berusia 20-30 tahun, Anda seharusnya berkerja dengan bos yang baik. Bergabung dengan perusahaan yang bagus untuk belajar berkerja dengan baik," tutur Jack Ma dalam acara World Economic Forum belum lama ini, dilansir dari South China Morning Post.

Ketika berusia 30-40 tahun, miliarder asal China ini melanjutkan, Anda bisa melakukan apa yang akan ingin lakukan. Tapi ingat, Anda masih memiliki kemungkinan untuk jatuh, untuk gagal. "Just do it," kata dia.

