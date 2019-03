JAKARTA - Pendiri Alibaba Jack Ma memberikan tips sukses membangun karier, usaha dan kehidupan yang diinginkan. Menurutnya, ada tahapan yang harus dicapai seseorang di tiap usia yang dijalaninya.

"Ketika Anda berusia 20-30 tahun, Anda seharusnya berkerja dengan bos yang baik. Bergabung dengan perusahaan yang bagus untuk belajar berkerja dengan baik," tutur Jack Ma dalam acara World Economic Forum belum lama ini, dilansir dari South China Morning Post.

Baca Juga: Kiat Jack Ma Rekrut Pegawai: Orang Terbaik Selalu Ada di Perusahaan Anda!

Ketika berusia 30-40 tahun, miliarder asal China ini melanjutkan, Anda bisa melakukan apa yang akan ingin lakukan. Tapi ingat, Anda masih memiliki kemungkinan untuk jatuh, untuk gagal. "Just do it," kata dia.

Tetapi, ketika berusia 40-50 tahun, dia menyarankan agar Anda melakukan hal yang Anda memang benar-benar menguasainya.

"Jangan melakukan hal-hal berdasarkan apa yang ingin Anda lakukan. 'Saya ingin melakukan sesuatu yang baru'. Itu sedikit berbahaya, jangan," jelas dia.

Baca Juga: 12 Kutipan Kata-Kata Jack Ma yang Menginspirasi

Ketika Anda berusia 50-60 tahun, ada baiknya sisihkan waktu untuk melatih dan mengembangkan anak-anak mudah yang merupakan generasi selanjutnya.

"Ketika Anda berusia lebih dari 60 tahun, Anda lebih baik tinggal dan bermain bersama cucu Anda," kata dia.

Baca Juga: Mengenal Tong Wenhong, Wanita yang "Dicurangi" Jack Ma Selama 14 Tahun

Jack Ma sendiri saat ini berusia 54 tahun. Pada September 2018, dia telah mundur dari jabatan executive chairman di Alibaba Group. Dia lalu digantikan oleh CEO Daniel Zhang.

Jack Ma sendiri menempati peringkat 21 dalam daftar orang terkaya sedunia yang dirilis Forbes. Kekayaannya mencapai USD37,3 miliar.

(dni)