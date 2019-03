JAKARTA - Harga minyak mentah turun pada hari Kamis. Namun harga minyak mentah AS mencapai level tertinggi hampir USD60 di tengah cadangan minyak mentah mingguan AS yang lebih rendah dan meningkatnya greenback.

Meskipun sedikit menurun, harga minyak mentah AS mencapai USD59,98 per barel pada Kamis, menandai tingkat tinggi pada 2019, karena didukung oleh penurunan tajam dalam persediaan minyak mentah negara itu pekan lalu.

Persediaan minyak mentah komersial AS turun 9,6 juta barel dari minggu yang berakhir 15 Maret, Administrasi Informasi Energi AS mengatakan Rabu dalam laporan mingguannya.

Namun, kenaikan dolar AS telah menyeret turun futures minyak mentah berdenominasi greenback, karena indeks dolar AS telah meningkat pada hari Kamis.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,76% menjadi 96,4932 pada pukul 3:00 malam. (1900 GMT).

Minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Mei turun USD0,25 menjadi mantap pada USD59,98 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Mei turun USD0,64 menjadi ditutup pada USD67,86 per barel di London ICE Futures Exchange, demikian dilansir dari Xinhua, Jumat (22/3/2019).

(kmj)