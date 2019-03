JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, para pencari kerja tidak perlu membawa lembaran berisi daftar riwayat hidup atau CV (curriculum vitae) ke acara Talent Fest dan Bursa Kerja Nasional 2019.

"Tidak perlu bawa CV, cukup dengan smartphone masing-masing," katanya di JI-Expo Kemayoran, seperti dilansir dari Antara, Jakarta, Jumat (22/3/2019).

Hanif menjelaskan, untuk masuk ke Talent Fest dan Bursa Kerja Nasional 2019, para pencari kerja tidak dipungut biaya. Pendaftaran dilakukan dengan menggunakan sistem daring melalui laman e-bursakerja.kemnaker.go.id kemudian peserta membawa QR code hasil pendaftaran tersebut sebagai akses masuk lokasi.

"Gelombang digitalisasi menuntut banyak hal fundamental secara dramatis tak terkecuali dalam dunia ketenagakerjaan mulai dari soal mendaftar kerja secara online," ujarnya.

Begitu pun untuk melamar pekerjaan yang tersedia di acara ini, dilakukan dengan menscan QR code di tiap booth perusahaan. "Secara otomatis CV pencari kerja masuk ke dalam sistem," tambahnya.

Talent Fest dan Bursa Kerja Nasional 2019 yang bertema Connect Your Potentials to The Future Possibilities ini dilaksanakan di JI-Expo Kemayoran, Jakarta selama dua hari sejak 22 hingga 23 Maret 2019.

Program Talent Fest dan Bursa Kerja Nasional 2019 menyediakan lowongan pekerjaan sebanyak 18.148 lowongan kerja meliputi 1.242 jabatan dengan 157 perusahaan dari berbagai sektor. Hanif pun menargetkan 15 ribu pencari kerja hadir dalam acara ini.

Talent Fest dan Bursa Kerja Nasional ini menyediakan 250 booth yang terdiri atas stand perusahaan, para pendiri startup dan pameran hasil karya usaha mandiri.

Acara ini juga menyediakan lowongan pekerjaan untuk kalangan difabel dalam rangka memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pencari kerja di Indonesia. (yau)

