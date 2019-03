JAKARTA - Microsoft Local Business Day yang dihelat Microsoft Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi DKI Jakarta (Hipmi Jaya) berupaya untuk mendorong UKM lokal untuk lebih digital.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan United Nation Population Fund, jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia pada akhir 2018 tercatat sebanyak 58,97 juta orang.

Namun, dari jumlah tersebut, baru sekitar 3,79 juta pelaku UMKM yang telah memanfaatkan teknologi untuk bisnisnya. Padahal, adaptasi teknologi sangat diperlukan pada era digital. Sebab, UMKM memiliki peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pertumbuhan komputasi awan (cloud ) yang cepat juga menjadi faktor pendorong setiap sektor di industri agar dapat berkembang secara pesat.

“Layanan berbasis cloud dapat membantu UMKM menekan biaya operasional dan memberi mereka akses data dari mana saja sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi bisnis,” ujar Mulia Dewi Karnadi, Chief of Partner Officer and Director of Small Medium, Corporate Segments Microsoft Indonesia.

Salah satu teknologi yang diusung pada acara ini, yaitu Office 365 dengan beberapa fiturnya, seperti SharePoint, OneDrive, OneNote, Skype for Business, dan Outlook.

Termasuk juga Microsoft Azure sebagai platform komputasi awan terintegrasi yang memberikan kemampuan bagi para pelaku UMKM untuk memindahkan aplikasi dan data bisnis penting ke cloud .

