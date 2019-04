JAKARTA - Harga minyak naik pada 10 April 2019 setelah data menunjukkan penurunan besar dalam stok bensin AS dan peningkatan persediaan minyak mentah.

Badan Administrasi Informasi Energi AS (EIA) mencatat, dalam pekan yang berakhir 5 April, persediaan minyak mentah komersial AS (tidak termasuk dalam Cadangan Minyak Bumi Strategis) meningkat 7,0 juta barel dari minggu sebelumnya. Namun, total persediaan bensin motor turun 7,7 juta barel pekan lalu, menunjukkan laporan EIA, dilansir dari Xinhua, Kamis (11/4/2019).

Baca Juga: Harga Minyak Turun, Investor Khawatir Permintaan Global Melemah

Minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Mei naik USD0,63 menjadi mantap pada USD64,61 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Juni naik USD1,21 menjadi ditutup pada USD71,73 per barel di London ICE Futures Exchange. Harga minyak telah rally sejauh tahun ini, didukung sebagian besar oleh upaya pemangkasan pasokan yang sedang berlangsung oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya.

Desember lalu, OPEC dan produsen minyak utama lainnya, termasuk Rusia, berjanji untuk mengurangi produksi sebesar 1,2 juta barel per hari untuk menopang harga, efektif mulai Januari ini.

Sebuah laporan terbaru oleh manajemen kekayaan global dan perusahaan perbankan investasi Stifel mengatakan bahwa pasar minyak mentah kemungkinan akan kekurangan pasokan di paruh kedua tahun ini, menciptakan peluang bagi para investor.

(kmj)