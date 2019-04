JAKARTA – Kenaikan harga minyak dunia terhenti pada akhir perdagangan 15 April 2019. Harga minyak turun setelah Menteri Keuangan Rusia mengatakan bahwa Rusia dan OPEC dapat memutuskan untuk meningkatkan produksi guna bersaing memperebutkan lebih banyak pangsa pasar dengan Amerika Serikat, di mana produksinya tetap pada rekor tertinggi.

Namun, penurunan harga-harga minyak dibatasi oleh pengetatan pasokan global, karena produksi telah turun di Iran dan Venezuela di tengah tanda-tanda Amerika Serikat (AS) akan semakin memperketat sanksi-sanksi terhadap dua produsen OPEC itu, dan di tengah ancaman bahwa pertempuran baru dapat menghapuskan produksi minyak mentah di Libya.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juni turun USD0,37 atau 0,5%, menjadi ditutup pada USD71,18 per barel di London ICE Futures Exchange, setelah sebelumnya turun di bawah USD71 per barel, dilansir dari Antarnews, Selasa (16/4/2019).

Sementara itu, minyak mentah berjangka AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei turun USD0,49 atau 0,8%, menjadi menetap pada USD63,40 per barel di New York Mercantile Exchange.

Harga minyak telah naik lebih dari 30% tahun ini, terutama karena kesepakatan oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya termasuk Rusia, yang dikenal sebagai OPEC, untuk mengekang 1,2 juta barel per hari mulai 1 Januari selama enam bulan. Kelompok ini akan bertemu pada Juni untuk memutuskan apakah akan melanjutkan menahan pasokan.

