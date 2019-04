JAKARTA - Penyebrangan dengan menggunakan kapal Ferry saat ini sudah semakin banyak. Bahkan, penyebrangan ini juga sangat membantu masyarakat untuk mengunjungi dari pulau satu menuju pulau lainnya.

Namun tak banyak yang tau jika penyebrangan dengan menggunakan kapal ferry yang selama ini dinikmati masyarakat itu ada peran wanita yang sangat hebat di baliknya. Adalah Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi yang berada di balik layar.

Perjalanan karier Ira Puspadewi hingga saat ini tidaklah mudah. Sebelum mengabdi untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perempuan asal Malang tersebut bekerja di GAP Inc selama 17,5 tahun.

Setelah bekerja selama kurang lebih 17,5 tahun di perusahaan garmen asal Amerika Serikat (AS), akhirnya Ira memebranikan diri untuk masuk ke perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dirinya pun diberikan berbagai macam tes hingga akhirnya ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Sarinah (Persero).

Pilihan itu juga menjadi titik balik bagi karirnya. Sebab, dua tahun berselang dia diminta oleh Menteri BUMN Rini Soemarno untuk menjadi Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero). Baru seumur jagung, atau tepatnya 1 tahun 4 bulan berada di PT Pos Indonesia, dia mendapat amanah besar untuk memimpin PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

"Buat perempuan masa kini, yang tidak terhalang seperti Ibu Kartini berarti peluang untuk bermanfaat bagi masyarakat tentu lebih besar. 'The sky is the limit'," ujarnya saat dihubungi Okezone, Minggu (21/4/2019).

Pada awalnya menjalani peran barunya sebagai salah satu bos perusahaan BUMN, dibutuhkan adaptasi yang tidak sebentar. Apalagi berbagai rintangan juga silih berganti berdatangan kepada dirinya.

Akan tetapi komitmennya untuk memajukan perusahaan plat merah itulah yang mengalahkan segala tantangannya itu. Ditambah, dirinya juga mendapatkan support dari keluarga tercintanya sehingga memuat energinya bertambah berkali-kali lipat.

"Perempuan perlu ekosistem yang mendukungnya untuk sukses misalnya keluarga yang mendukung ia berkembang terus dan bermanfaat tidak hanya untuk keluarga tapi buat masyarakat dan di ruang publik," jelasnya.

Sebagai perempuan karir, Ira juga mengagumi sosok Kartini yang cerdas dan memiliki tradisi hebat. Berkat sosok Kartini lah saat ini posisi perempuan dan juga laki-laki setara.

"Buat perempuan atau laki sama saja bekerja keras dan menjadi pembelajaran," ucapnya

Meskipun sukses sebagai wanita karir, dirinya juga tidak pernah lupa dengan peran keduanya sebagai ibu rumah tangga. Sebisa mungkin ketika waktu senggang dirinya memilih untuk bermain dan berkumpul bersama keluarganya.

"Kalau itu harus selalu membangun dialog dengan keluarga sehingga bersepakat, porsi apa saja untuk apa. Misalnya waktu anak-anak masih kecil-saya dan suami sepakat untuk tidak sama-sama pergi ke luar kota atau ke luar negeri dalam waktu yang sama. Dan success rate komitmen dalam hal jadwal travel ini bisa kami penuhi sekitar 99%," jelasnya

