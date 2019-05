JAKARTA - Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange ditutup turun dan bergerak di bawah USD1.300 per ons pada perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi), karena greenback menguat dan tolok ukur ekuitas AS pulih dari ketidakpastian perang dagang.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni turun USD5,5 atau 0,42% menjadi menetap pada 1.296 dolar AS per ounce. Demikian seperti dilansir Xinhua, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Indeks dolar AS, yang mengukur uang terhadap enam rival, naik 0,13% menjadi 97,50 pada 1730 GMT.

Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan dolar AS, yang berarti jika dolar menguat, emas berjangka akan jatuh karena emas, dihargai dalam dolar AS, menjadi mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lain.

Pada 1745 GMT, Dow Jones Industrial Average menambahkan 207,06 poin, atau 0,82%. Indeks S&P 500 naik 22,54 poin, atau 0,80% dan Nasdaq Composite Index naik 87,47 poin, atau 1,14%.

Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan ekuitas AS. Ketika pasar saham sedang meningkat, investor dapat berhenti membeli aset safe haven, seperti emas.

Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli naik 3,5 sen, atau 0,24% menjadi USD14,812 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli naik USD4,2 atau 0,49% menjadi ditutup pada USD859,1 per ounce.

