JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini masih melemah. Rupiah masih berada di level Rp14.400-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Senin (20/5/2019) pukul 09.25 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 13,5 poin atau 0,01% ke level Rp14.451 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.450 per USD – Rp14.451 per USD.

YahooFinance juga mencatat mata uang Garuda itu melemah 5 poin atau 0,03% ke level Rp14.450 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.445 per USD – Rp14.463 per USD pada hari ini.

Rupiah mengikuti pergerakan pasar saham yang juga melemah. Pagi ini IHSG melemah 14,69 poin atau 0,25% ke 5.812.

Pada pembukaan perdagangan, Senin (20/5/2019), 75 saham menguat, 71 saham melemah, dan 151 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp182,40 miliar dari 970,81 juta lembar saham diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 3,63 poin atau 0,4% menjadi 896, indeks Jakarta Islamic Index (JII) turun 1 poin atau 0,17% ke 606, indeks IDX30 turun 2,02 poin atau 0,41% ke 495 dan indeks MNC36 turun 1,51 poin atau 0,46% ke 328.

(kmj)