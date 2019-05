JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan kebijakan satu arah (one way) pada mudik Lebaran tahun ini. Di mana one way tersebut mulai dari Kilometer (Km) 29 tol Jakarta-Cikampek sampai km 263 tol Brebes Barat akan diberlakukan searah untuk tanggal 30 Mei-2 Juni 2019 dan untuk arus balik dari tanggal 9-10 Juni 2019.

Dengan adanya hal tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menghimbau kepada pengguna kendaraan roda empat termasuk bus agar melakukan perjalanan lewat jalan arteri atau jalan nasional.

"Jadi, kami himbau kendaraan tidak lewat tol, tapi melintasi jalan arteri seperti Brebes - Cirebon - Indramayu - terus lewat jalan pantura yang lama," ujarnya di Gedung Kementerian Kominfo Jakarta, Senin (20/5/2019).

Sementara itu, Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Benyamin menyatakan, kebijakan satu arah pada mudik lebaran tahun ini yang hanya sampai tanggal 2 Juni 2019 masih dipertimbangkan oleh pemerintah. Pasalnya masih melihat untuk arus puncaknya kapan.

"Tapi apabila masih kita butuhkan paling tidak sampai tanggal 3 Juni 2019 masih akan kita lakukan sampai tanggal 3 Juni 2019," ungkapnya.

Dia menambahkan, one way ini memanjakan pemudik, di mana sangat enak sekali dibuat satu arah lancar tak ada hambatan sampai nya pun tepat waktu.

"Banyak juga pemudik yang bilang ga rasa mudik nih ga ada macet-macetnya," tutur dia.

