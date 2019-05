JAKARTA - Kurs dolar AS sedikit menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan 28 Mei 2019, karena para pelaku pasar mempertimbangkan sejumlah data ekonomi utama.

Indeks kepercayaan konsumen AS berdiri di 134,1 pada Mei, naik dari 129,2 pada April, menurut laporan dari The Conference Board yang berbasis di New York, dikutip dari Antaranews, Rabu (29/5/2019).

Sementara itu, para investor juga menunggu perkembangan terbaru tentang perdagangan global.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,19% menjadi 97,9499 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1165 dari USD1,1190 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2655 dari USD1,2679 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik ke USD0,6922 dari USD0,6915.

Dolar AS dibeli 109,47 yen Jepang, lebih rendah dari 109,53 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 1,0079 franc Swiss dari 1,0039 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3490 dolar Kanada dari 1,3444 dolar Kanada.

(kmj)