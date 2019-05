JAKARTA - Kementerian Pertanian menggelar operasi pasar beberapa komoditas pangan di Toko Tani Indonesia Center (TTIC) pada hari ini. Acara pelepasan operasi pasar ini dilakukan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Agung Hendriadi.

Dalam sambutannya, Agung mengatakan jika operasi pasar ini dilakukan untuk menjaga agar harga pangan tetap stabil. Apalagi ini sudah mendekati hari-hari lebaran yang mana biasanya harga komoditas pangan akan naik.

Pada hari ini saja lanjut Agung, harga cabai dan bawang merah di beberapa pasar eceran di DKI mulai bergerak naik. Hal ini disebabkan terganggunya distribusi ke pasar-pasar. Pantauan harga dan pasokan di Pasar Induk Kramat Jati, Kamis (30/5/2019) meskipun pasokan masih normal tapi mulai ada pergerakan harga. Pasokan cabai rawit merah 53 ton, cabai merah keriting 39 ton dan bawang merah 99 ton.

Sementara dari sisi harga, cabai rawit merah di pasar Induk Kramat Jati dijual dengan harga Rp13.000 per kilogram , cabai merah keriting Rp24.000 per kilogram, dan bawang merah Rp23.000 per kg.

Padahal harga saat ini di tingkat petani produsen diketahui masih normal, pantauan Kementan harga cabai rawit merah dan cabai merah keriting di Tuban Jawa Timur Rp6.000 per kilogram dan Rp13.000 per kilogram, sedangkan bawang merah Brebes di Cirebon Rp20.000 per kilogram dan bawang merah batu di Kabupaten Bandung Rp18.000 per kilogram.

Berbeda dengan harga di Pasar Induk Kramat Jati, di tingkat pasar eceran di DKI per untuk cabai rawit merah berkisar Rp20.000 - Rp50.000/kg, cabai merah keriting Rp30.000 – Rp52.000/kg, dan bawang merah Rp30.000 – Rp50.000/kg.

Oleh karena itu, tingginya harga cabai dan bawang merah di pasar eceran, kemungkinan sebagian pedagang mulai mengurangi pasokannya karena pasar akan tutup selama lebaran, dan sebagian pedagang termasuk pedagang keliling mulai mudik.

"Kami harus menjaga agar kebutuhan konsumen tetap terpenuhi dengan harga wajar menjelang hari H Idul Fitri," ujarnya saat melepas OP di Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Pasar Minggu Jakarta, Jumat (31/5/2019).

Nantinya ada 10 pasar eceran yang akan menjadi sasaran dari operasi pasar ini. Bahkan tak hanya di DKI Jakarta, operasi pasar juga akan terus dilakukan di luar Jakarta jika ditemukan harga yang tidak wajar. "Bila diperlukan lakukan OP dan Gelar Pasar Murah, bekerjasama dengan produsen/gapoktan dan distributor pangan untuk menjaga stabilitas harga pangan di wilayahnya," tegas," kata Agung

Sementara itu, Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan BKP Risfaheri mengatakan, selain melakukan OP, pihaknya juga menyediakan pasokan kebutuhan pangan yang cukup dengan harga lebih rendah dari harga pasar di TTIC Pasar Minggu Jakarta dan TTIC di Cimanggu Bogor. Oleh karenanya, operasi pasar nantinya akan berlangsung dari tanggal 31 Mei hingga 2 Juni 2019 mendatang. Khusus di TTIC akan buka dari jam 08.00 WIB hingga 14.00 WIB.

"TTIC ini tetap buka dari jam 08.00 sampai jam 14.00. Kami terus melayani pembeli sampai dua hari menjelang Idul Fitri," jelasnya.

(kmj)