JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pemegang saham PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) mengangkat Dian Rachmawan menjadi Direktur Utama Pelindo I.

Keputusan tersebut disampaikan dalam Surat Keputusan (SK) Nomor. SK/122/MBU/05/2019 tentang pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I pada Rabu 29 Mei 2019.

Melansir keterangan Kementerian BUMN, Selasa (4/6/2019), sehari sebelumnya, Kementerian BUMN telah menyerahkan Surat Keputusan (SK) Nomor. 105/MBU/05/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota direksi perseroan Pelindo I. Melalui SK tersebut, Menteri BUMN Rini Soemarno mengukuhkan tuntasnya masa tugas Direktur Utama Pelindo I periode sebelumnya Bambang Eka Cahyana yang telah menjabat sebagai Dirut sejak 2013.

Baca Juga: Trilogi Maritim Bakal Pangkas Ongkos Logistik

Melalui SK yang sama, Kementerian BUMN juga mengangkat kembali Direktur SDM Pelindo I, M. Hamied Wijaya yang masa tugas sebelumnya juga telah selesai.

Dian Rachmawan sebagai nakhoda baru Pelindo I sebelumnya merupakan Direktur Enterprise Business Service PT Telkom sejak tahun 2017 dan pernah menjadi Direktur Consumer Service Telkom sejak tahun 2014 - 2017.

Baca Juga: Cari Pendanaan, Pelabuhan Tanjung Priok Jajaki IPO

Dian juga mempunyai pengalaman di dunia bisnis internasional, sebagai CEO Telkom International Hong Kong (Ltd) pada 2011. Pria kelahiran Surabaya Insinyur Teknik Elektro lulusan ITS Surabaya ini kemudian menamatkan pasca sarjananya / M.Sc di Communication and Real Time System, Telecommunications Engineering dari University of Bradford, UK pada tahun 1994.

Dengan pengangkatan Dian Rachmawan menjadi Direktur Utama Pelindo I, susunan Dewan Komisaris dan jajaran direksi di Pelindo Isaat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

1. Refly Harun (Komisaris Utama)

2. Heryadi (Komisaris)

3. Lukita Dinarsyah Tuwo (Komisaris)

4. Bambang Setyo Wahyudi (Komisaris)

5. Winata Supriyatna (Komisaris)

Jajaran Direksi

1. Dian Rachmawan (Direktur Utama)

2. Syahputera Sembiring (Direktur Operasi dan Komersial)

3. M. Hamied Wijaya (Direktur SDM)

4. Hosadi Apriza Putra (Direktur Teknik)

5. M. Nur Sodiq (Direktur Keuangan)

6. Ihsanuddin Usman (Direktur Transformasi & Pengembangan Bisnis)

(fbn)