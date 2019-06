JAKARTA - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai kebijakan restriksi atau pembatasan di negara importir telah memengaruhi pelemahan nilai ekspor pada Januari-Mei 2019 dibandingkan periode sama 2018.

"Pelemahan itu saya rasa, kontribusi terbesarnya, dari bentuk-bentuk restriksi di negara-negara pengimpor," katanya seperti dikutip Antaranews, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Namun, Andry memperkirakan pelemahan ekspor tersebut hanya berlaku secara bulanan saja atau sementara waktu karena pada Mei 2019, Indonesia mencatat surplus necara perdagangan.

Berdasarkan dari golongan barang, menurut dia, bahan bakar mineral dan minyak hewan dan nabati memberikan kontribusi cukup besar terhadap pelemahan ekspor.

Dari bahan bakar mineral dan minyak mentah turun sebesar 4,59% untuk Januari-Mei 2019, dibandingkan Januari-Mei 2018.

Sementara itu, penurunan ekspor dari lemak hewan atau nabati pada Januari-Mei 2019 tercatat cukup besar yakni 17,87% dibandingkan periode sama 2018.

Dia menggarisbawahi bahwa penurunan industri minyak sawit sebesar 10,89% telah memberikan kontribusi cukup besar terhadap pelemahan ekspor pada Januari-Mei 2019.

Penurunan tersebut, kata dia masih disebabkan oleh restriksi dari negara-negara importir.

