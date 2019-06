JAKARTA - Keputusan Mahkahmah Konstitusi (MK) tentang sengketa pilpres dinilai hanya berdampak kecil terhadap perekonomian Indonesia. Pasalnya, keputusan MK ini hanya bersifat sementara, jika sudah berakhir maka akan kembali normal.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto mengatakan, faktor eksternal masih menjadi hal yang paling berepengaruh terhadap perekonomian dalam negeri. Apalagi jelang pertemuan China dan Amerika Serikat yang akan berlangsung di Osaka, Jepang.

Dia juga menambahkan bahwa kendati waktu kedua peristiwa ini berdekatan, dengan putusan MK akan lebih dahulu muncul namun secara keseluruhan diyakini akan aman termasuk di sektor keuangan, karena pengaruh gejolak dari putusan MK akan terbatas

"Kebetulan dalam situasi global akan ada pertemuan di Osaka, Jepang antara Presiden China Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dugaan saya justru pertemuan ini lebih tinggi pengaruhnya, mengingat seluruh dunia menanti hasil pertemuan tersebut apakah akan ada kesepakatan baru terkait perang dagang dan mudah-mudahan hasilnya positif," katanya.

