JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih bergerak melemah pada pembukaan perdagangan pagi ini. Meski demikian, Rupiah masih berada di level Rp14.100-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Rabu (3/7/2019) pukul 08.54 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 26 poin atau 0,18% ke level Rp14.165 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.149 per USD – Rp14.169 per USD.

Baca Juga: Dolar AS Perkasa, Rupiah Melemah ke Rp14.129/USD

YahooFinance mencatat mata uang Garuda melemah 25 poin atau 0,17% ke level Rp14.160 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.135 per USD – Rp14.231 per USD pada hari ini.

Rupiah melemah mengikuti gerak dolar AS yang juga melemah pada perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), karena data manufaktur yang lemah menunjukkan risiko penurunan ekonomi global.

Baca Juga: Rupiah Semakin Lesu ke Rp14.139/USD Sore Ini

Indeks dolar AS yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,11% menjadi 96,7318 pada akhir perdagangan.

