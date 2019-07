JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah dua Srikandi yang populer di kalangan Kabinet Kerja. Di antaranya, siapa yang paling populer?

Dua nama tersebut menjadi menteri yang paling populer di kalangan Kabinet Kerja. Popularitas merujuk pada besarnya jumlah pengikut akun media sosial Instagram dan Twitter yang mencapai angka 3,29 juta pengikut. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menduduki peringkat kedua dengan 1,39 juta pengikut.

Data tersebut berdasarkan data yang dihimpun per 25 Mei 2019 (Twitter) dan per 18 Juni 2019 (Instagram), seperti diungkap peneliti Digital Intelligence Lab dari Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada (UGM) Treviliana Eka Putri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/7/2019).

Beberapa Menteri juga memiliki strategi engagement yang cukup unik dan khas. Misalnya, kebiasaan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang menggunakan Bahasa Inggris dalam sebagian besar konten media sosial yang diunggahnya.

Seperti diketahui, media sosial kini menjadi salah satu media untuk elit politik mendekatkan diri dengan masyarakat. Melihat kecenderungan tersebut, CfDS mengadakan riset populer dengan tajuk ‘Popularitas Media Sosial Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK’ pada Senin, 1 Juli 2019. Riset ini meneliti mengenai penggunaan media sosial dan tipe interaksi yang para Menteri Kabinet Kerja lakukan di ranah media sosial. Dalam riset yang merujuk pada beberapa platform digital seperti dari Twitter, Instagram, Google Trends, dan berita-berita daring, ternyata tidak semua Menteri memiliki keaktifan dalam menggunakan media sosial. Dari 34 Menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja, terdapat 4 Menteri yang sama sekali tidak memiliki dan menggunakan akun media sosial (Twitter dan Instagram). Riset juga menunjukkan bahwa faktor umur tidak mempengaruhi keaktifan media sosial. Terbukti Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto yang notabene berusia paling senior di Kabinet Kerja tergolong cukup aktif di media sosial. Menkopolhukan Wiranto bahkan turut masuk dalam 5 Menteri terpopuler di platform Kabinet Kerja Jokowi-JK.