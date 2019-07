JAKARTA - CEO AirAsia Tony Fernandes berharap pemerintah Indonesia tidak terlalu ikut campur tangan dalam bisnis penerbangan, termasuk soal harga tiket pesawat.

Dia minta pemerintah lebih memfasilitasi bisnis ini dan membiarkan pasar dan konsumen yang menentukan. “Saran saya adalah (pemerintah) jangan terlalu mengatur, tapi lebih memfasilitasi. Biarkan pasar dan konsumen yang menentukan,” kata Tony Fernandes di Jakarta kemarin.

Tony enggan mengomentari langkah kompetitor AirAsia Indonesia seperti Garuda Indonesia dan Lion Air yang menaikkan harga tiket pesawat secara bersamaan sejak awal 2019. Yang jelas, kata dia, AirAsia akan tetap menyediakan harga tiket pesawat yang terjangkau.

“Moto kami adalah membuat semua orang bisa terbang. Kami tidak akan menyimpang dari itu. Kalau tidak murah lagi, berarti bukan AirAsia,” ucap dia.

Orang terkaya nomor 32 di Malaysia itu mengatakan, AirAsia memiliki strategi tersendiri dalam menekan biaya operasional. Salah satunya dengan mengembangkan lini bisnis baru yang berkaitan dengan industri penerbangan, seperti hotel, makanan, dan agen perjalanan.

Tony memastikan AirAsia tetap mengutamakan aspek keselamatan (safety), meski menawarkan tiket murah. Bisnis penerbangan, kata dia, sangat bergantung pada kepercayaan konsumen akan keselamatan.

“Keselamatan adalah hal terpenting yang kami jaga. Kami harus tetap terbang dengan kondisi manajemen lebih baik,” ucap dia.

Dalam kesempatan tersebut Tony Fernandes menekankan komitmennya untuk bersaing secara sehat dan membenci adanya kartel. “Saya benci kartel, saya suka berkompetisi. Saya ingin berkompetisi dan tidak suka ada kartel dan monopoli. Tapi ingat ya, bukannya saya menuduh ada kartel di Indonesia, saya tidak bilang itu,” kata Tony.

Pria asal Malaysia berdarah India itu mengaku tidak tahu secara persis apakah industri penerbangan di Indonesia saat ini ada kartel atau tidak. Namun, dia mengajak setiap maskapai untuk berbisnis secara sehat.

“Saya tidak tahu ada kartel atau tidak. Yang jelas, saya tidak setuju dengan praktik tersebut. Saya pro terhadap kompetisi karena baik untuk konsumen. Jangan ofensif, jadilah lebih baik,” tutur Tony.

AirAsia, kata Tony, tetap setia pada moto Now, everyone can fly. Oleh karena itu, AirAsia siap untuk selalu menyediakan tiket penerbangan yang murah sehingga semua orang bisa terbang dengan harga terjangkau.