NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street dibuka melemah pada perdagangan Senin waktu setempat imbas turunnya saham Apple Inc.

Selain itu, Wall Street melemah karena memudarnya harapan penurunan suku bunga The Fed karena data tenaga kerja yang positif pada Juni.

 Baca Juga: Data Pekerjaan AS Positif, Wall Street Justru Tertekan

Melansir Reuters, Senin (8/7/2019), indeks Dow Jones Industrial Average turun 86,48 poin atau 0,32% ke level 26.835,64.

Indeks S&P 500 dibuka turun 10,64 poin, atau 0,36% ke 2,979.77 dan indeks Nasdaq Composite turun 48,88 poin atau 0,60% menjadi 8.112,91.

Sekadar informasi, Biro Statistik Tenaga Kerja AS melaporkan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat menambahkan 224.000 pekerjaan pada Juni, dan tingkat pengangguran naik tipis menjadi 3,7%.

 Baca Juga: Teka-teki Penurunan Suku Bunga The Fed Bikin Wall Street Lesu

Peningkatan lapangan pekerjaan terutama terjadi di jasa-jasa profesional dan bisnis, perawatan kesehatan, transportasi dan pergudangan, kata biro tersebut.

Jumlah total pekerjaan non pertanian pada Juni jauh lebih tinggi dari angka revisi pada Mei sebesar 72.000, dan lebih tinggi dari perkiraan para ekonom sebesar 165.000 yang disurvei oleh The Wall Street Journal.

(dni)