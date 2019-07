JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menegaskan bahwa harga avtur di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, adalah yang paling murah.

Hal ini sekaligus membantah pernyataan pihak AirAsia yang menyebut harga avtur di Indonesia masih lebih mahal dibanding Malaysia dan Singapura.

"Siapa yang bilang mahal? Saya kasih ya datanya," kata Nicke.

Data per 1 Juli 2019, harga avtur Pertamina Rp8,515 per liter. Sementara, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM, di level Rp12.624 per liter.

"Kementerian ESDM kan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) harga batas atas-bawah. Nah kita ingin menggambarkan, harga yang ditetapkan Pertamina jauh di bawah harga yang diperbolehkan oleh Kementerian ESDM," ujarnya.

