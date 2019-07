JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih melemah hingga akhir perdagangan hari ini. Rupiah masih bergerak di Rp14.100 per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Rabu (10/7/2019) pukul 17.04 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 1,5 poin atau 0,01% ke level Rp14.131 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.129 per USD – Rp14.155 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat mata uang Garuda melemah 5 poin atau 0,03% ke level Rp14.130 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.125 per USD – Rp14.231 per USD pada hari ini.

Kurs dolar AS naik terhadap sejumlah mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), menyusul laporan data terbaru pekerjaan Amerika Serikat yang lebih baik dari perkiraan.

Biro statistik Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa perusahaan-perusahaan Amerika Serikat menambahkan 224.000 lapangan pekerjaan nonpertanian pada Juni, dan tingkat pengangguran naik tipis menjadi 3,7%.

Jumlah total pekerjaan nonpertanian pada Juni jauh lebih tinggi dari angka bulan sebelumnya (Mei) sebesar 72.000, dan lebih tinggi dari perkiraan para ekonom sekitar 165.000 yang disurvei oleh The Wall Street Journal.

Data tersebut datang ketika para investor memberi harapan tinggi untuk langkah penurunan suku bunga segera oleh bank sentral AS untuk memacu pertumbuhan.

