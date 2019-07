NEW YORK - Wall Street dibuka menguat pada perdagangan Rabu waktu setempat, dengan indeks S&P 500 menembus level 3.000 untuk pertama kalinya.

Melansir Reuters, Rabu (10/7/2019), indeks Dow Jones Industrial Average naik 194,36 poin atau 0,73% ke 26.977,85, indeks S&P 500 naik 21,95 poin atau 0,74% ke 3,001.58 dan dan indeks Nasdaq Composite naik 84,68 poin atau 1,04% ke 8.226,40.

Indeks S&P 500 tembus level 3.000 ditopang adanya harapan penurunan suku bunga The Fed setelah Gubernur The Fed Jerome Powell mengatakan bahwa bank sentral akan bertindak sesuai untuk mempertahankan rekor pertumbuhan AS.

Dalam sambutan yang disiapkan menjelang kesaksiannya selama dua hari kepada Kongres, Powell mengatakan pertumbuhan secara keseluruhan juga dimoderasi, sementara ada risiko bahwa inflasi yang lemah akan bahkan lebih persisten daripada yang diantisipasi saat ini.

“Powell benar-benar menyatakan bahwa penurunan suku bunga penting sehingga Juli terlihat jauh lebih mungkin terlepas dari kenyataan bahwa kami memiliki laporan pekerjaan yang cukup bagus,” kata Kepala Investasi Aliansi Penasihat Independen, Chris Zaccarelli.

"Dia terlihat sangat dovish. Banyak kutipannya jauh lebih mudah," ujarnya.

Sebelumnya, tiga indeks utama Wall Street telah mundur dari rekor penutupan tertinggi pekan lalu setelah laporan pekerjaan Juni yang kuat pada hari Jumat melemahkan ekspektasi penurunan tajam suku bunga bulan ini.

