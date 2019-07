NEW YORK – Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street berakhir menguat pada perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Indeks acuan S&P 500 sedikit berubah pada penutupan setelah bergerak antara wilayah positif dan negatif sepanjang sesi, ketika Citigroup Inc (C.N) memulai musim laba dengan laporan triwulanan yang beragam.

Bank melaporkan laba yang lebih baik dari perkiraan tetapi juga turun dalam margin bunga bersihnya. Penurunan margin bunga bersih memicu penurunan saham-saham bank lain di tengah kekhawatiran bahwa hal itu akan menunjukkan keuntungan yang lebih rendah di industri karena suku bunga telah turun.

Meskipun saham Citigroup menghapus hampir semua kerugiannya hingga berakhir hanya 0,1% lebih rendah, indeks bank S&P 500 melemah 1,0%. Saham JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs Group Inc dan Wells Fargo & Co, semuanya siap melaporkan hasil keuangan mereka pada Selasa turun lebih dari 1%.

Baca Juga: Awali Pekan Ini, Wall Street Cetak Rekor Tertinggi

Akibatnya, saham-saham keuangan turun 0,5% menjadi yang paling membebani S&P 500 di antara 11 sektor utama lainnya. Demikian dikutip dari Antaranews, Selasa (16/7/2019).

Namun demikian, keuntungan dalam saham teknologi dan perawatan kesehatan mengimbangi kerugian dalam saham keuangan. Sektor-sektor tersebut membantu mengangkat Nasdaq sedikit lebih tinggi untuk mencetak rekor penutupan tertinggi keempat berturut-turut.

Laporan laba kuartal kedua dimulai dengan sungguh-sungguh minggu ini, dan analis memperkirakan perusahaan S&P 500 melaporkan penurunan laba 0,3% yang akan menjadi penurunan kuartalan pertama dalam tiga tahun, menurut data Refinitiv IBES.

Baca Juga: Wall Street Melesat, Indeks S&P 500 dan Dow Jones Cetak Rekor Tertinggi

Saham-saham AS kemungkinan akan diredam hingga lebih banyak hasil masuk, kata Oliver Pursche, kepala strategi pasar di Bruderman Asset Management di New York. Tiga indeks utama berakhir pekan lalu pada rekor penutupan tertinggi, karena komentar dovish dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell mendukung harapan bank sentral akan memangkas suku bunga akhir bulan ini.

"Ini benar-benar lingkungan yang menunggu dan melihat," kata Pursche. "Citi dipandang agak mengecewakan."

Namun laba yang solid dapat memberikan saham-saham AS dorongan lebih lanjut, kata Lamar Villere, manajer portofolio dari Villere Balanced Fund di New Orleans.

"Kami pikir laba pada umumnya akan positif musim ini," katanya. "Kami sudah menangis tahun ini, tetapi kami masih memiliki ruang untuk pergi."

Indeks Dow Jones Industrial Average naik 27,13 poin atau 0,10%, menjadi ditutup di 27.359,16 poin. Indeks S&P 500 berakhir menguat 0,53 poin atau 0,02%, menjadi 3.014,30 poin. Indeks Komposit Nasdaq bertambah 14,04 poin atau 0,17%, menjadi ditutup di 8.258,19 poin.

Saham Gilead Sciences Inc meningkat 2,7%, membantu meningkatkan indeks kesehatan S&P 500, karena pembuat obat mengatakan akan menginvestasikan USD5,1 miliar dalam ekspansi besar kemitraannya dengan bioteknologi Galapagos NV. Saham Boeing Co tergelincir 1,0% setelah laporan Wall Street Journal pada Minggu (14/7/2019) mengatakan bahwa jet 737 MAX-nya bisa tetap dilarang terbang sampai awal 2020. Saham Symantec Corp jatuh 10,7%, persentase penurunan terbesar di antara perusahaan S&P 500, setelah sebuah laporan mengatakan bahwa perusahaan cybersecurity itu dan Broadcom Inc telah menghentikan pembicaraan kesepakatan. Saham Broadcom naik 1,0%.