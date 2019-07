NEW YORK - Saham-saham di Wall Street bergerak datar pada pembukaan hari ini. Hal ini dikarenakan kekhawatiran perdagangan dan keseimbangan kebijakan moneter AS.

Melansir laman Reuters, Jakarta, Rabu (17/7/2019), pada bel pembukaan perdagangan, Dow Jones Industrial Average .JJI turun 14,72 poin atau 0,05% menjadi 27.320,91.

 Baca juga: Wall Street Dibuka Melemah Imbas Turunnya Saham-Saham Perbankan

Sementara itu, S&P 500 dibuka lebih tinggi sebesar 1,06 poin atau 0,04%, pada 3.005,10. Nasdaq Composite naik 1,20 poin, atau 0,01% menjadi 8.224,00.

Kekhawatiran perang dagang memicu investor wait and see di perdagangan wall street. Selain itu, keseimbangan kebijakan moneter layaknya suku bunga acuan Federal Reserve menambah sentimen di bursa saham AS.

 Baca juga: Wall Street Melesat, Indeks S&P 500 dan Dow Jones Cetak Rekor Tertinggi

Sebelumnya, Saham-saham di Wall Street lebih rendah pada penutupan perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), karena investor mempertimbangkan laporan laba terbaru sejumlah perusahaan dan pernyataan Ketua Federal Reserve Jerome Powell.

Indeks Dow Jones Industrial Average turun 23,53 poin atau 0,09%, menjadi berakhir 27.335,63 poin. Indeks S&P 500 berkurang 10,26 poin atau 0,34%, menjadi ditutup di 3.004,04 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir turun 35,39 poin atau 0,43%, menjadi 8.222,80 poin.

Goldman Sachs mengalahkan ekspektasi Wall Street untuk hasil kuartal kedua pada Selasa (16/7/2019) dengan kinerja yang unggul di divisi perbankan investasi dan perdagangan. Goldman Sachs melaporkan laba per saham USD5,81, dan pendapatan USD9,46 miliar.

(rzy)