JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih bergerak melemah. Meski dolar AS tengah tertekan akibat sentimen negatif data ekonomi, Rupiah juga ikut tertekan ke level Rp14.100-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Jumat(2/8/2019) pukul 17.15 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 69 poin atau 0,49% ke Rp14.185 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.179-Rp14.230 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah melemah 82 poin atau 0,58% ke Rp14.175 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.093 per USD-Rp14.230 per USD.

Sebenarnya, kurs dolar Amerika Serikat (AS) melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), karena para pelaku pasar memilah serangkaian data ekonomi suram terbaru.

Menurut laporan manufaktur ISM terbaru tentang bisnis, indeks pembelian manajer (PMI) untuk Juli yang mengukur kinerja sektor manufaktur, tercatat 51,2%, penurunan 0,5 poin persentase dari angka Juni di 51,7%. Angka itu jauh dari perkiraan pasar.

Sementara itu, klaim pengangguran awal AS, cara kasar untuk mengukur PHK, berdiri di 215.000 dalam pekan yang berakhir 27 Juli, meningkat 8.000 dari tingkat direvisi minggu sebelumnya, Departemen Tenaga Kerja.

Indeks dolar AS yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,14% menjadi 98,3910 pada akhir perdagangan Kamis.

