JAKARTA - Peneliti dari dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menyebutkan bahwa pendapatan sebesar Rp3,3 juta per bulan di Jakarta masuk ke dalam golongan miskin. Namun, bagaimana perhitungannya?

Dirinya menjelaskan, jumlah gaji tersebut termasuk miskin jika sudah berkeluarga dan harus menanggung beberapa anggota keluarga. Mengacu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan di DKI Jakarta per Maret 2019 telah mencapai Rp637.260 per kapita per bulan.

"Kalau dia menanggung banyak 3 atau 4 anggota keluarga yang tidak bekerja, dan kepala keluarganya yang bekerja hanya satu, harus digaji berapa agar dikategorikan dia tidak miskin? Ngeri kan, gaji Rp3,3 juta per bulan masuk kategori miskin," ujar Bhima dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019).

Efek pendapatan yang kecil, lanjutnya akan membuat warga khususnya di Jakarta akan melakukan pinjaman uang. Hal ini akan menimbulkan utang yang semakin banyak.

Maka dari itu, ia mengimbau kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk segera membenahi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial yang dianggap cukup rumit.

"Problemnya dia peminjaman online untuk menutupi pendapatannya. Itu juga masuk kategori miskin dalam index multidimensi," terangnya. "Ini yang harus segera diselesaikan masalahnya. Walaupun presentasinya kecil, tapi kalau dibiarkan tentunya bisa jadi masalah sosial ke depannya," tutup Bhima.