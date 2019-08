NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street dibuka melemah pada pembukaan perdagangan Senin waktu setempat. Hal tersebut disebabkan investor menghindari risiko di tengah kekhawatiran berlarutnya perang dagang antara AS dan China sehingga menghambat pertumbuhan global.

Pelemahan pasar saham terlihat dari pergerakan tiga indeks utama lebih rendah dibandingkan minggu lalu. Penyebabnya karena investor khawatir bahwa penurunan yuan Tiongkok akan memperluas ruang lingkup perang perdagangan untuk memasukkan mata uang.

Indeks Dow Jones turun 194 poin, atau 0,74%. S&P 500 turun 21,75 poin atau 0,74% dan Nasdaq 100 turun 61 poin atau 0,8%.

Melansir Reuters, Senin (12/8/2019), Presiden Donald Trump mengaku tidak siap untuk membuat kesepakatan dengan China. Di mana perselisihan akan segera berakhir.

Lembaga ekonomi dari Jerman menunjukkan prospek ekonomi untuk kuartal ketiga memburuk di seluruh dunia. Hal ini dampak dari sengketa perdagangan pada pertumbuhan global

Investor mencari keamanan di safe havens yang dirasakan mendorong yen Jepang dan harga obligasi pemerintah AS lebih tinggi.

