JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah semakin dalam pada pagi ini. Rupiah dibuka dekati Rp14.300 per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Selasa (13/8/2019) pukul 8.57 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 31 poin atau 0,22% ke Rp14.281 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.267-Rp14.285 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah melemah 30 poin atau 0,21% ke Rp14.275 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.216 per USD-Rp14.285 per USD.

Pelemahan Rupiah terimbas pada terhajarnya dolar terhadap sekeranjang mata uang lainnya. Kurs dolar AS melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), karena investor tetap khawatir bahwa ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan mitra dagang utamanya akan menekan ekonomi negara itu.

Indeks dolar AS yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,11 persen menjadi 97,3933 pada akhir perdagangan.

pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,1219 dolar AS dari 1,1207 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi 1,2077 dolar AS dari 1,2055 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,6753 dolar AS dari 0,6791 dolar AS.

(rzy)