JAKARTA - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street balik menguat pada pembukaan perdagangan Selasa waktu setempat. Di mana Perwakilan Dagang AS mengatakan akan menunda pengenaan tarif tambahan untuk beberapa barang China seperti ponsel, laptop hingga 15 Desember 2019.

Sebelumnya, investor memperhatikan protes yang semakin keras di Hong Kong dan jatuhnya mata uang Argentina membuat pasar Saham AS melemah dan mendorong permintaan obligasi AS, emas, dan yen Jepang.

"Pasar menuju selanjutnya sebagian besar akan bergantung pada apakah tarif terancam diterapkan, dan bagaimana Federal Reserve merespons," Kepala Investasi UBS Global Wealth Management Mark Haefele, dikutip dari Reuters, Selasa (13/8/2019).

Ancaman tarif terbaru Presiden Donald Trump terhadap barang-barang China telah meningkatkan taruhan setidaknya tiga penurunan suku bunga tahun ini. Dengan penurunan tarif FED pada pertemuan September.

Bank sentral AS menurunkan suku bunga pinjaman utama untuk pertama kali dalam lebih dari satu dekade pada Juli dan ditandai risiko dari perang perdagangan yang sedang berlangsung pada pertumbuhan ekonomi.

Adapun pergerakan Dow Jones Industrial Average naik 349,01 poin, atau 1,35% pada 26.246,72, dan S&P 500 .SPX naik 39,53 poin, atau 1,37%, pada 2.922,62. Nasdaq Composite naik 135,74 poin, atau 1,73%, pada 7.999,15.

Pembuat chip, yang bergantung pada China untuk sebagian besar pendapatan mereka, juga di bawah tekanan. Micron Technology Inc (MU.O), Nvidia Corp (NVDA.O) dan Advanced Micro Devices Inc (AMD.O) turun antara 0,3% dan 1,25%.

Kelompok saham FAANG - Facebook Inc (FB.O), Amazon.com Inc (AMZN.O), Apple (AAPL.O), Netflix Inc (NFLX.O) dan Google-parent Alphabet Inc (GOOGL.O) - jatuh antara 0,6% dan 0,8%.