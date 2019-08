JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat jelang pembacaan Nota Keuangan. Rupiah pagi ini di level Rp14.200-an per USD.

Bloomberg Dollar Index pada Jumat (16/8/2019) pukul 08.16 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 13,5 poin atau 0,09% ke Rp14.260 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.260-Rp14.267 per USD.

 Baca juga: Neraca Dagang Defisit, Rupiah Tersandung ke Rp14.273/USD

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah menguat 5 poin atau 0,04% ke Rp14.255 per USD. Mata uang Garuda itu bergerak di kisaran Rp14.250 per USD-Rp14.292 per USD.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini akan menyampaikan pidato kenegaraan di Gedung DPR RI. Pidato kenegaraan ini merupakan pidato tahunan yang rutin dibacakan setiap tanggal 16 Agustus.

 Baca juga: Rupiah Menguat 80 Poin, Sore Ini di Level Rp14.245

Berdasarkan agenda, Jumat (16/8/2019), Jokowi akan menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2020. Pidato ini dijadwalkan akan dibacakan pada pukul 08.25 WIB.

Setelah itu, Jokowi dijadwalkan akan membacakan Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019 pada Sidang bersama DPR-RI dan DPD-RI. Pembacaan pidato ini akan dilakukan sekira pukul 10.00 WIB.

Pada tempat yang sama, Jokowi juga akan menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2020 disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Pidato ini akan disampaikan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2019-2020 sekira pukul 14.00 WIB.

(rzy)