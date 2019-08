JAKARTA - Beredar Video yang viral dijagat maya yang berisi tentang Bos Taksi di Malaysia, Shamsubahrin Ismail. Di mana dirinya menolak Gojek dengan kalimat yang kontroversial.

Selain menyoroti Gojek, Shamsubahrin Ismail juga mengucapkan kalimat bahwa masyarakat Indonesia sebagai negara miskin. Tidak hanya Indonesia, negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand dan Kamboja pun ikut disebut.

Video yang berdurasi 59 detik itu mengundang perhatian netizen Indonesia. Para netizen tidak terima atas perkataannya Bos Taksi tersebut. Untuk diketahui, video itu diviralkan oleh salah satu akun Twitter.

Akun itu langsung banjir komentar oleh netizen, dan mendapat Retweet sebanyak 493 dan Like sebanyak 510. Berikut cuitan tajam hingga nyeleneh dari warga Twitter yang jengkel atas video tersebut, seperti dikutip, Selasa (27/8/2019).

@J*h*n*rc: Gw curiga ne orang juragan opang di negaranya..makanya anti banget ma ojol , takut kesaingin

@Bl*stg**k: bisnis udah di ujung tanduk ya gini, tawa in aja gaes

@L*mt*54215978 : Belum pernah menghadapi netizen Indonesia...silakan menolak gojek tp jangan hina Indonesia!!!

@*ff*ci*lmirz**: Kalo ada soekarno ancur tu bibir

@am***nn*s*n: Panik dia..... Ngakunya negara kaya tp takut sama @gojekindonesia (takut hancur bisnisnya)

@riz*_m*c*l*s*er: halah upin ipin mau minta mobil mainan aja ngambil getah karet dulu

@H*nh*n**w: Upin&Ipin : Setelah sekian lama kami mencoba menembus pasar Indonesia, dan akhirnya berhasil dan kami banyak dicintai di sini, dan lu ngoceh without a fact! How dare you are bruh.