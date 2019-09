JAKARTA - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali membuka lowongan kerja. Kali ini PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) yang memberi kesempatan untuk kalian berkarier bersama sebagai regulatory affair.

"Hai, #SobatBUMN. PT Inuki (Persero) @pt_inuki mengajak kamu untuk berkarier bersama sebagai Regulatory Affair," dikutip dari keterangan Instagram resmi @KementerianBUMN , Selasa (3/9/2019).

Adapun persyaratan yang wajib dipenuhi di antaranya, lulusan apoteker (Fresh Graduate are welcome to apply), IPK min 3,00, usia 28 sampai dengan 35 tahun. Mempunyai pengetahuan tentang alat kesehatan, mengetahui perijinan tentang OSS, Perijinan Farmasi, Registrasi obat dan alat kesehatan.

Kemudian Paham CPOB lebih diutamakan, lancar berbahasa Inggris baik menulis dan berbicara (dibuktikan dengan TOEFL). Mampu menggunakan komputer terutama di Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, dll), memiliki keterampilan komunikasi yang baik, mematuhi kebijakan perusahaan.

Selain itu, PT Inuki juga membutuhkan pegawai yang memiliki sikap dan kepribadian yang baik, memiliki kemampuan analisa yang baik dan teliti/ perhatian pada perincian. Pembelajaran yang cepat, pekerja keras, disiplin, kreatif dan proaktif. Dapat bekerja dalam tim maupun bekerja secara mandiri dan mampu menghadapi tekanan tenggat waktu yang ketat.

Bagi yang berminat melamar, wajib menyertakan fotocopy KTP, CV, scan fotocopy ijazah, dan transkip nilai asli atau yang dilegalisir.

Semua persyaratan di tujukan untuk Direktur Keuangan dan SDM dan PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) dan dikirim melalui email: rekrutmeninuki@gmail.com atau karir.inuki@gmail.com. Yuk segera lengkapi berkas-berkasnya sebelum 14 September 2019.

(fbn)