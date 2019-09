JAKARTA - Tingkat konsumsi baja di Indonesia masih lebih rendah dari Malaysia dan Korea Selatan. Meski pembangunan infrastruktur dalam lima tahun terakhir terus digenjot.

Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim mengatakan, berdasarkan data tahun 2017, rata-rata konsumsi baja di Indonesia hanya 52 kilogram (kg) per kapita. Kalah dari kalah dari Filipina yang sebesar 94 kg per kapita, Thailand 239 kg per kapita, Malaysia 299 kg per kapita, Singapura 488 kg per kapita, dan Korea Selatan yang tertinggi dengan sebesar 1,1 ton per kapita.

"Konsumsi baja kita sangat kecil dibandingkan negara lainnya," ujar dia dalam seminar terkait industri manufaktur dalam negeri di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2019).

Menurutnya, konsumsi baja di Indonesia yang rendah bisa mengindikasikan dua hal. Pertama terkait pembangunan infrastruktur yang mungkin belum mumpuni. Sebab pembangunan yang sebenarnya tak terlepas dari baja, namun kondisi konsumsi dalam negeri rendah.

Kedua terkait kapasitas industrinya yang dimungkinkan belum baik. "Jadi bisa karena infrastrukturnya dan industrinya belum terlalu hebat. Padahal Kalau dua-duanya tinggi, ini pasti tinggi (konsumsi baja)," kata dia.

Adapun secara nasional, berdasarkan data 2018, tingkat konsumsi baja mencapai 15,1 juta. Mengalami peningkatan sebesar 11,03% dari tahun sebelumnya sebanyak 13,6 juta. Silmy memperkirakan pada tahun 2024 konsumsi baja nasional akan meningkat jadi 21,4 juta ton. Pihak Krakatau Steel diperkirakan bisa memproduksi sekitar 10 juta ton. Masih ada ruang yang belum bisa dipenuhi perusahaan plat merah itu sebesar 11,4 juta ton. "Jadi ada potensi, 2024 konsumsi itu bisa 21 juta ton. kalau Krakatau Steel 10 juta ton artinya masih ada ruang lagi yang besar," katanya.