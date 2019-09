JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) melanjutkan penguatan pada perdagangan hari ini. Menutup pekan ini, Rupiah mulai bergerak menjauhi level Rp14.100 per USD.

Bloomberg Dollar Index pada Jumat (6/9/2019) pukul 17.00 WIB, menunjukkan Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 54 poin atau 0,38%, meski tercatat tetap berada di level Rp14.101 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.101-Rp14.147 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah menguat 58 poin atau 0,41% bergerak hingga ke level Rp14.090 per USD. Mata uang Garuda itu bergerak di kisaran Rp14.080-Rp14.148 per USD.

Sedangkan pada kurs referensi Bank Indonesia (BI) Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) menunjukkan posisi Rupiah di level Rp14.140 per USD. Menguat dibandingkan penutupan kemarin yang di level Rp14.153 per USD.

Sejak pagi, Dolar AS menunjukkan pelemahan akibat tertekan oleh konflik perdagangan antara AS dan China yang mulai menunjukkan tanda-tanda mencair. Kondisi ini memperkuat kepercayaan investor dan membuat mengurangi investasi di instrumen tidak berisiko (safe haven), salah satunya adalah Dolar AS.

"Mata uang pendanaan sedang mundur karena dalam penurunan ketegangan secara global," kata Karl Schamotta, direktur strategi pasar global di Cambridge Global Payments di Toronto.

AS dan China pada Kamis (5/9/2019) memang sepakat untuk mengadakan pembicaraan tingkat tinggi pada awal Oktober di Washington. Ini memicu harapan bagi ekonomi dunia, karena adanya potensi pertemuan bergerak ke arah kesepakatan untuk menyelesaikan perbedaan perdagangan kedua negara itu.

