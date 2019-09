JAKARTA - Pemerintah sedang gencar untuk meningkatkan dan mempercepat ekspor kayu hingga mebel. Di mana, potensi industri kayu sangatlah besar di Indonesia.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, perkembangan ekspor kayu dan produk kayu sangat cepat. Apalagi, produk kayu dalam 5 tahun terakhir tumbuh sekira 32%.

Di berbagai jenis produk kayu, Mebel dan furnitur dalam 2 tahun terakhir ekspornya mengalami perlambatan. Menurutnya, ini merupakan imbas dari perang dagang China dan Amerika Serikat.

"Eksportir furnitur terbesar ke AS, adalah China dan importir terbesar China. Itu kebetulan impor AS mebel setahun kira2 USD96 miliar. Nah, tetapi kan dalam hubungan perang dagang antara AS dan Cina, AS kenakan bea masuk 25 persen terhadap mebel dari China," ujarnya usai ratas, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Melihat dari tarif mebel dikenakan dari China, Darmin mempertanyakan malah ekspor mebel Indonesia juga ikut turun. Padahal, Indonesia bisa memanfaatkan pasar AS yang besar.

"Artinya, kita belum bisa memanfaatkan pasar AS yang besar. Kita enggak kena perang dagang," ujar Darmin.

