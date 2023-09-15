Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cerita Jokowi Tak Tidur di Istana Bogor Demi Pameran Furniture

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |04:37 WIB
Cerita Jokowi Tak Tidur di Istana Bogor Demi Pameran Furniture
Presiden Jokowi Nantikan Pameran Industri Mebel. (Foto: Okezone.com/Setpres)
JAKARTA - Pameran furniture internasional atau Indonesian Furniture Industry And Handicraft Association kembali digelar 14 September-17 September 2023. Pameran furniture ini juga sempat digadang - gadang menjadi satu langkah terobosan untuk industri furniture dalam negeri.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, Pameran Furniture Internasional atau Indonesian Furniture Industry And Handicraft Association nantinya akan bisa berkontribusi cukup besar ke perekonomian Indonesia. Mengingat juga bahwa industri mebel dalam negeri banyak berasal dari industri kecil menengah.

D ibalik pameran yang akan dijalanlan ini, ternyata ada sebuah cerita dari Presiden Jokowi. Demi sebuah pameran furniture ini, Jokowi rela tidak pulang ke rumah di Bogor, melainkan rela tidur di Istana Kepresidenan Jakarta.

Dilansir dari sumber informasi Okezone, bahwa Presiden Jokowi menyampaikan sebuah sambutan pada peresmian pembukaan Indonesian Furniture Industry And Handicraft Association (IFFINA).

"Biasanya saya tidur di Bogor, di Istana Bogor. Tapi tadi malam saya tidur di Istana Jakarta supaya lebih dekat dengan acara di sini," kata Jokowi.

"Saya itu kalau diundang untuk acara-acara yang berkaitan dengan furniture itu paling semangat," lanjutnya.

