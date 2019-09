JAKARTA - Kepergian Presiden ke-3 BJ Habibie meninggalkan duka mendalam bagi banyak kalangan. Apalagi, dirinya berkiprah sebagai insinyur yang berprestasi.

Anak seorang Ahli Pertanian ini, pendidikan terakhir Gelar Doktor Ingenieur pada tahun 1965 dengan predikat summa cumlaude.

Di tahun 1960, Habibie menerima gelar diplom Ingenieur pada tahun 1960. Sebelumnya pada tahun 1955-1965, dirinya studi teknik penerbangan di Rhenisch Wesfalische Tehnische Hochscule (RWTH), Aachen, Jerman dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang.

 

Mengutip keterangan tertulis Federasi Organisasi Insinyur ASEAN (AFEO), Jakarta, Kamis (12/9/2019), berikut adalah sejumlah penghargaan Habibie di dunia keinsinyuran:

1. Anggota Kehormatan Persatuan Insinyur Malaysia (IEM)

2. Anggota Kehormatan Japanese Academy of Engineering

3. Anggota Kehormatan The Fellowship of engineering of United Kingdom, London

4. Anggota Kehormatan The National Academy of Engineering, AS

5. Anggota Kehormatan Academie Nationale de l'Air et de l'Espace, Perancis

6. Anggota Kehormatan The Royal Aeronautical Society, Inggris

7. Anggota Kehormatan The Royal Swedish Academy of engineering Science, Swedia

8. Anggota Kehormatan Gesselschaft Fuer Luft und Raumfarht (Lembaga Penerbangan & Ruang Angkasa) Jerman

9. Anggota Kehormatan American Institute of Aeronautics and Astronautics, AS 10. Anggota Kehormatan Masyarakat Aeronautika Kerajaan Inggris (1983) 11. Anggota Kehormatan Lembaga Penerbangan dan Antariksa, Jerman (1983) 12. Anggota Kehormatan Akademi Aeronautika Perancis (1985).