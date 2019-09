JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk terus melanjutkan apresiasinya, tidak hanya bertepatan di hari pelanggan. Selama bulan September 2019 MNC Bank memberikan nilai lebih kepada nasabah.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap well being nasabah, MNC Bank memberikan pelayanan medical check up di 5 kota besar sejak 4 September 2019 hingga 18 September 2019. Kelimanya yakni nasabah di area Jadetabek, Medan, Surabaya, Makassar, dan Bali.

Presiden Direktur MNC Bank Mahdan mengatakan, seluruh manajemen dan karyawan mengapresiasi kepercayaan nasabah untuk ber-banking dengan MNC Bank. Selain mengapresiasi dengan pemberian bingkisan dan pelayanan medical check up, MNC Bank juga terus meningkatkan kinerja dan layanan kepada nasabah.

“Tidak hanya apresiasi dalam bentuk kegiatan, kami juga telah membuat kuisioner yang dapat diakses nasabah untuk basis kami melayani lebih baik dengan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ungkap Mahdan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/9/2019).

Para nasabah pun menyambut antusias kegiatan medical check up di cabang-cabang MNC Bank. Antusiasme dikarenakan selain bisa mengetahui kondisi kesehatan secara gratis, nasabah juga dimintakan pendapatnya mengenai layanan serta produk yang disediakan oleh bank. Serta berbagai promo menarik ditawarkan sebagai bentuk apresiaasi. Di mana info lebih lanjut mengenai promo tersebut dapat dilihat pada www.mncbank.co.id. "Di Bulan Pelanggan Nasional 2019, MNC Bank menawarkan program menarik yang memberikan banyak keuntungan untuk nasabah. Karena nasabah adalah raja," ucap Mahdan.